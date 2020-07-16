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Міністром з питань стратегічних галузей промисловості став Олег Уруський

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Верховна Рада України призначила Олега Уруського на посаду віце-прем'єр-міністра України – міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.

За його призначення проголосувало 250 народних депутатів.

Представляючи Уруського, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що Україна потребує міністерства, яке буде опікуватися промисловістю, оборонно-промисловим комплексом, стратегічними галузями. При цьому очільник цього міністерства має бути у статусі віце-прем’єра, аби мати не лише закріплену відповідальність, а і відповідні повноваження та статус представництва.

Олег Уруський у свою чергу зазначив, що бачить своїм першим завданням налагодження системи в промисловій політиці.

«Уряд планує в співпраці з партнерами, з Федерацією роботодавців, з Українською спілкою промисловців та підприємців, з профспілками, з асоціаціями реалізувати напрацювання, які уже є. Я сподіваюся на плідну співпрацю з депутатським корпусом. Тільки разом ми можемо вийти з тієї ситуації, в якій опинилася наша промисловість», – заявив він.

Олег Уруський є доктором технічних наук, професором, лауреатом державної премії в галузі науки та техніки. Він — академік Міжнародної академії аеронавтики.

Народився 1963 року в місті Чортків на Тернопільщині.

У 1985 році закінчив Київське вище військове авіаційно-інженерне училище.

У 1993-1996 роках працював начальником управління у Національному космічному агентстві України.

У 1996-2000 роках керував управлінням в апараті РНБО.

У 2000-2003 – обіймав посаду першого заступника голови Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу України.

У 2005-2006 роках Уруський був першим заступником міністра промислової політики Володимира Шандри.

У 2015 році очолював Державне космічне агентство України.

У квітні 2020 року Уруський став директором інжинірингової компанії Прогрестех-Україна, яка надає інженерні послуги.

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