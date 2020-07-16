«Касовий апарат у смартфоні» безкоштовно доступний для тестування

З 15 липня тестова версія безкоштовного фіскального додатку програмного реєстратору розрахункових операцій (ПРРО), більш відомого як касовий апарат у смартфоні, доступна для всіх суб’єктів господарювання.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства фінансів.

Зазначається, що безкоштовний додаток розміщений на сайті ДПС. Реєстрація ПРРО здійснюється через подання заяви за формою J/F 1316602, що розміщена за посиланням.

«Представники бізнесу можуть ознайомитись з функціоналом додатку в Електронному кабінеті платника податків, протестувати його та надати пропозиції щодо його вдосконалення», — сказано у повідомленні.

Тестування «касового апарату у смартфоні» триватиме до 31 липня.

Нагадаємо, що використання РРО, для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців, стане обов’язковим з 1 січня 2021 року.

На початку липня завершено державну реєстрацію наказів Мінфіну про застосування програмних РРО.