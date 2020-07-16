Головою Антимонопольного комітету стала Ольга Піщанська

Верховна Рада України призначила головою Антимонопольного комітету України Ольгу Піщанську.
За відповідне рішення проголосувало 255 народних депутатів.
Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Ольга Піщанська була першим заступником голови АМКУ та виконувала обов'язки керівника відомства після звільнення 3 липня з посади Юрія Терентьєва.
Проєкт постанови про призначення Ольги Піщанської був зареєстрований у парламенті 15 липня за ініціативи народного депутата від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи.
Що про неї відомо:
Ольга Піщанська у 1997 році закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю промислове та цивільне будівництво, а в 2001 році здобула ступінь магістра економіки підприємництва у Київському національному економічному університеті.
З 2010 року вона — сертифікований проектній менеджер AFM.
Наразі є студенткою Единбурзької Бізнес-Школи Heriot-Watt University за програмою MBA (сертифікована по 8 предметах з 9).
Також повідомляється, що Ольга Піщанська з липня 1997 по квітень 1999 року працювала інженером оператором персонального комп’ютера МПП «Техпроцес».
З травня 1999 року по березень 2004 року – інженер проектно-конструкторського бюро, далі – інженер I категорії Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату «Криворіжсталь».
З березня 2004 року по грудень 2015 року працювала на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у різних структурних підрозділах на посадах: начальника відділу зовнішнього проектування; менеджера по закупівлі послуг і менеджера по забезпеченню стратегічних та інвестиційних проектів.
З січня по квітень 2016 року – начальник відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ».
З грудня 2016 року по серпень 2019 року – директор ТОВ «Закупівельні рішення».
З листопада 2017 по серпень 2019 року – комерційний директор ТОВ «СТЕМ Інжиніринг»
Указом Президента України від 2 вересня 2019 року №643/2019 призначена на посаду першого заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого.