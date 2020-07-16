Головою НБУ став Кирило Шевченко

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За призначення проголосували 332 народні депутати: 226 — від «Слуги народу», 40 – ОПЗЖ, 21 — «Батьківщина», 15 – «За майбутнє», 17 – «Довіра» та 13 голосів від позафракційних депутатів.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Кирило Шевченко народився у 1972 році у м. Тула (Росія).

У 1987–1989 роках працював на шахті в Луганській області.

Потім навчався у Харківському державному економічному університеті (раніше – Харківський інженерно-економічний інститут), де отримав диплом за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності».

У 1994 році почав працювати у бінківській сфері — у харківській філії «Українського кредитного банку».

У 1995 році перейшов до харківської філії «Райффайзен Банку Аваль», згодом – до банку «Фінанси і кредит», де пропрацював 11 років, і став заступником голови правління.

У 2004 році Кирило Шевченко очолив Державну іпотечну установу, а у 2009 – став радником прем'єр-міністра (на той момент — Юлія Тимошенко).

У 2010 році став співзасновником «Терра Банку», який потім був проданий.

До осені 2014 року працював радником голови правління «Ощадбанку». Потім — першим заступникрм голови правління «Укргазбанку», а з 2015 року – його головою правління.

Попередній голова Національного банку України Яків Смолій ввечері 1 липня написав та подав Президенту України заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням. Він заявив, що протягом тривалого часу на НБУ здійснюється систематичний політичний тиск, що унеможливлює ефективне виконання ним покладених на нього обов’язків та взаємодію з іншими державними органами.

3 липня Верховна Рада України звільнила Якова Смолія з посади голови Національного банку України.