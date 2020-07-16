Слов'янська ТЕС відновила роботу

Про це йдеться у повідомленні служби зовнішніх комунікацій «Донбасенерго».

Згідно з повідомленням, керівництво Слов’янської ТЕС звернулося до Господарського суду Донецької області з позовною заявою про визнання відсутності в ПАТ «Донецькоблгаз» права вимагати оплату вартості перевищення річної замовленої потужності на 2020 р.

Раніше повідомлялося, що Господарський суд постановою від 12.06.2020 заборонив «Донецькоблгазу» припиняти або обмежувати газопостачання СловТЕС до набрання чинності рішенням суду області. Однак 16 днів газ на СловТЕС не надходив через нібито проведення «Донецькоблгазом» ремонту засувки Ду 600 мм на підвідному газопроводі від ГРС до станції. Проте на СловТЕС заявляють, що це був прямий шантаж з боку облгазу, оскільки жодні роботи на підвідному газопроводі не проводилися.

Колектив Слов'янської ТЕС протягом двох тижнів проводив пікети під будівлями «Донецькоблгазу» та облдержадміністрації. У безстроковому пікеті у Краматорську їх підтримали гірники шахти 1-3 «Новогродівська» — основного постачальника вугілля на СловТЕС.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, через припинення газопостачання з боку ПАТ «Донецькоблгаз» Слов'янську ТЕС було зупинено. Станція не генерувала електроенергію й не покривала пікові навантаження в електромережі, які становлять понад 300 тис. кВт щодоби. У зв’язку з цим виникла загроза у обмеженні електрозабезпечення КП «Вода Донбасу», яке постачає питну воду Донецькій області.