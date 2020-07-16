Фінансовий комітет ВРУ рекомендував на посаду голови НБУ Кирила Шевченка

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про призначення головою Національного банку України (НБУ) голови «Укргазбанку» Кирила Шевченка.
Відповідний проект постанови оприлюднений на сайті парламенту.
За інформацією нардепа від фракції «Голос» Ярослава Железняка, 16 липня 2020 р. комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув дану постанову та рекомендував Парламенту призначити Кирила Шевченка на посаду Голови НБУ.
«За проголосувало більшість колег. 1 проти, 5 утримались. Я особисто утримався, але головне, найцікавіше питання залишив на пленарне засідання. Голосування в Раді вже сьогодні зранку», – написав він.
Кирило Шевченко – багато років очолював «Укргазбанк». Його кандидатура обговорювалася в Офісі президента після того, як колишній керівник Нацбанку Яків Смолій подав у відставку.
Про Кирила Шевченка відомо,що він народився у 1972 році у м. Тула (Росія).
У 1987–1989 роках працював на шахті в Луганській області.
Потім навчався у Харківському державному економічному університеті (раніше – Харківський інженерно-економічний інститут), де отримав диплом за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності».
У 1994 році почав працювати у бінківській сфері — у харківській філії «Українського кредитного банку».
У 1995 році перейшов до харківської філії «Райффайзен Банку Аваль», згодом – до банку «Фінанси і кредит», де пропрацював 11 років, і став заступником голови правління.
У 2004 році Кирило Шевченко очолив Державну іпотечну установу, а у 2009 – став радником прем'єр-міністра (на той момент — Юлія Тимошенко).
У 2010 році став співзасновником «Терра Банку», який потім був проданий.
До осені 2014 року працював радником голови правління «Ощадбанку». Потім — першим заступникрм голови правління «Укргазбанку», а з 2015 року – його головою правління.
Як раніше повідомляв БІЗНЕС, попередній голова Національного банку України Яків Смолій ввечері 1 липня написав та подав Президенту України заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням. Він заявив, що протягом тривалого часу на НБУ здійснюється систематичний політичний тиск, що унеможливлює ефективне виконання ним покладених на нього обов’язків та взаємодію з іншими державними органами.
3 липня Верховна Рада України звільнила Якова Смолія з посади голови Національного банку України.