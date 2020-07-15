Завтра почнеться розгляд справи щодо конституційності «банківського» закону

Про це йдеться у повідомленні на сайті суду.

Згідно з повідомленням, 16 липня о 10:00 Велика палата Конституційного Суду України на відкритій частині пленарного засідання розпочне розгляд справи за конституційним поданням 64 народних депутатів України щодо конституційності окремих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності» та Закону в цілому, а також положень інших законодавчих актів в редакції цього Закону.

Зазначається, що 64 народні депутати України звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати окремі положення Закону України № 590–IX від 13 травня 2020 року, закон в цілому та окремі положення цивільного, кримінально-процесуального, цивільно-процесуального, господарського кодексів України та кодексу адміністративного судочинства, а також законів України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», «Про виконавче провадження» зі змінами такими, що не відповідають низці приписів Конституції України.

Автори подання вважають, що оспорюваними положеннями зазначених законодавчих актів Національному банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та пов’язаним із ними державним установам надано переваги щодо оскарження їхніх розпорядчих актів перед іншими учасниками судового процесу.

Крім того, на думку народних депутатів, змінами, внесеними Законом, знівельовано принцип верховенства права, засади змагальності та рівності учасників судового процесу і, таким чином, порушено право на справедливий суд та ефективний судовий захист позивачів у справах щодо оскарження вказаних розпорядчих актів.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Господарський суд м. Києва 12 червня вперше застосував «банківський» закон і задовольнив клопотання державного Приватбанку про закриття проваджень за двома позовами екс-акціонерів фінустанови про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій банку.