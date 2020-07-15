Бізнес просить Зеленського налагодити роботу ринку кормів для домашніх тварин

Американська торговельна палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація та Спілка українських підприємців звернулися до президента України із проханням врегулювати ситуацію, що склалась на ринку кормів для домашніх тварин.

Про це йдеться на сайті Американської торговельної палати.

У зверненні зазначається, що донедавна в Україні діяла система реєстрації готових кормів, коли реєструвалася кожна рецептура готового продукту, який імпортується або виробляється в Україні. Однак у січні 2020 року набув чинності Закон «Про безпечність та гігієну кормів», який запровадив нову систему реєстрації кормових добавок. Тому, зараз готові корми можуть вироблятися або ввозитися в Україну тільки з використанням добавок, зареєстрованих у Державному реєстрі кормових добавок, який наразі не створено.

«Так, вже більше 2 років представники бізнесу наголошують на необхідності прийняти рішення щодо визнання еквівалентності вимог ЄС щодо реєстрації кормових добавок в українському законодавстві (тобто, створити вище зазначений реєстр). Однак, за 2 роки питання досі не вирішено. Еквівалентність європейської системи реєстрації кормових добавок українській системі відсутня», — сказано у повідомленні.

За словами авторів звернення, ситуація, що склалася, вже призводить до зупинки постачання імпортних кормів з ЄС та втрати суттєвих надходжень до державного бюджету, і позбавляє близько 11 млн домашніх тварин доступу до високоякісної продукції.

Це значить, що жодна оновлена або вдосконалена рецептура корму, імпортованого або виробленого в Україні, не може потрапити до українського споживача. Крім того, споживач може втратити і доступ до спеціалізованих лікувальних кормів, які наразі відсутні в асортименті вітчизняних виробників та які нерідко є критично важливими для підтримання здоров’я та життя тварин.

Автори звернення зауважують, що вітчизняний ринок кормів для домашніх тварин стрімко розвивається – зростає попит та асортимент продукції, розвивається торгівельна індустрія, забезпечуючи велику кількість робочих місць.

За підрахунками експертів, минулого року загальний обсяг ринку кормів для домашніх тварин складав більше ніж 6 млрд грн. У 2019 році зростання склало 37,3%, і у 2020 ринок продовжує розвиток. Тому ситуація, що наразі складається, може призвести до втрат у 2020 році державних надходжень у розмірі близько 260 млн грн з податку на додану вартість та 40-50 млн грн з податку на прибуток.

Бізнес-спільнота напрацювала свої пропозиції і вже ділилася своїм баченням із відповідальними органами державної влади. Так, на сьогоднішній день у Верховній Раді України зареєстровано два законопроекти, які можуть вирішити проблему:

проект Закону «Про внесення змін до прикінцевих положень Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» з метою стабілізації ринку кормів» №3672 від 17 червня 2020 року;

проект Закону «Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин» №3318 від 9 квітня 2020 року за умови врахування пропозицій бізнес-спільноти, які направлялись до Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики.

Бізнес-спільнота заявляє, що сподівається на якомога швидше вирішення цього питання та на підтримку зазначених законопроектів народними депутатами.