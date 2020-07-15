Готель «Дніпро» приватизували за 1,11 млрд грн

За результатами аукціону з приватизації столичного готелю «Дніпро» переможцем стало ТОВ «Смартленд».

Його ставка у третьому раунді була найбільшою і становила 1,111 млрд грн.

Всього у аукціоні взяли участь 29 учасників.

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко наголосив, що по завершенню аукціону переможець пройде перевірку на «доброчесність», адже Закон України «Про приватизацію» забороняє брати участь у приватизації за кошти країни-агресора. Після цього з переможцем буде підписаний договір.

Інвестор має 30 днів, щоб перерахувати гроші, в іншому випадку нараховується пеня, а після двох місяців результати скасовуються.

Нагадаємо, стартова ціна готелю становила 81 млн грн. У першому раунді її було підвищено до 888 млн грн, у другому – до до 1 млрд 11 грн.

Ключові умови для інвесторів: