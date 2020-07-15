Рада ухвалила законопроект щодо електронного кабінету та спрощення роботи ФОП

Верховна Рада України у другому читанні та в цілому прийняла законопроект №2524 щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Законопроект підтримали 240 народних депутатів.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, його мета – удосконалення роботи з електронним кабінетом платника податків, спрощення податкового обліку, стимулювання добровільного обмеження паперового документообігу та скасування деяких вимог, які втратили актуальність на даному етапі розвитку відносин в податковій сфері.
Зокрема, законопроектом запропоновано:
- Скасувати вимогу обов’язкової реєстрації книги обліку доходів та книгу обліку доходів та витрат, а також скасувати обов'язок ведення книги обліку доходів для ФОП 1 та 2 групи спрощенців та 3 групи, які не є платниками ПДВ.
- Скасувати вимогу подавати заяву на приєднання до договору про визнання електронних документів після реєстрації або оновлення ключів кваліфікованого електронного підпису.
- Передбачити, що в електронному кабінеті повинні міститися дані щодо суми та дати узгодження грошового зобов'язання, визначеного контролюючим органом.
- Спростити механізм доведення платником податків відсутності його відповідальності у разі помилок через технічний збій у роботі електронного кабінету.
- Запровадити автоматичну реєстрацію в електронному кабінеті отриманих документів від платника податків.
- Копії податкових повідомлень-рішень та інші документи, які податковий орган надсилає платнику, будуть також відображатися в електронному кабінеті.
- Контролюючий орган повинен вести листування з платниками податків, які подали заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет.
- З переліку функцій електронного кабінету платника податків виключаються функції, пов’язані зі здійсненням митної діяльності, що обумовлено розділенням податкової та митної служб України.