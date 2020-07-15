Рада ухвалила законопроект щодо електронного кабінету та спрощення роботи ФОП

Верховна Рада України у другому читанні та в цілому прийняла законопроект №2524 щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Законопроект підтримали 240 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, його мета – удосконалення роботи з електронним кабінетом платника податків, спрощення податкового обліку, стимулювання добровільного обмеження паперового документообігу та скасування деяких вимог, які втратили актуальність на даному етапі розвитку відносин в податковій сфері.

Зокрема, законопроектом запропоновано: