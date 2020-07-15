Зеленський розглядає 9 кандидатів на голову НБУ: що про них відомо

Голосування за нового голову Національного банку України заплановане у Верховній Раді на 17 липня. Проте за кого доведеться голосувати депутатам досі невідомо.

Про це повідомляє LIGA.net.

Власне джерело видання у Офісі президента України повідомило, що наразі Володимир Зеленський розглядає дев’ять кандидатур і вимагає від усіх, хто залучений до розгляду, не розголошувати імена.

Фінансист, обізнаний у ситуації, повідомив виданню, що є дві групи кандидатів. Перша — ті, хто, вірогідно, продовжить попередню політику НБУ, і друга група — ті, хто задовольнить запит Банкової на зміну цієї політики.

До першої групи входять п’ять кандидатів:

Юрій Городніченко. Професор економіки університету Берклі (США), найкращий молодий економіст світу за версією авторитетного рейтингу Repec Ideas.

Зеленський поспілкувався з ним по відеозв'язку. Городниченко нібито був готовий, але за трьох умов: збереження колишньої політики НБУ, реальної незалежності регулятора і відмови від політичного тиску, а також гарантії фізичної безпеки керівництва регулятора.

Володимир Лавренчук. Екс-голова Райффайзен Банку Аваль вважався одним з топ-кандидатів на посаду голови НБУ ще після відставки Валерії Гонтаревої в 2018 році. Пропозицій очолити НБУ до нього не надходило, розповів сам банкір.

«До того ж у мене особисто немає намірів ставати головою НБУ», — додав Лавренчук.

Дмитро Сологуб. Після заяви Смолія про відставку Зеленський запросив на зустріч правління НБУ, щоб обговорити вимоги до нового керівника. Топ-менеджери Нацбанку зазначили, що найкращим вибором став би хтось із них (Катерина Рожкова, Дмитро Сологуб, Олег Чурій, Сергій Холод, Роман Борисенко).

Зеленський розглядав Сологуба (відповідає за блок монетарної політики). Але в подальшому контактів з правлінням щодо нового голови не було. Зеленський нібито вважає, що у діючих членів правління немає шансів набрати у Верховній Раді 226 голосів.

Андрій Кириленко. Професор фінансів Кембриджського Університету. Як і Городніченко - виходець з України, який досяг успіху на Заході. Чим закінчилося спілкування президента з Кириленком - невідомо.

Сергій Гурієв. Гурієв виріс в Києві, навчався в Москві, один з найвідоміших російських економістів ліберального спрямування. Гурієв був змушений покинути Росію в 2013 році через побоювання за свою свободу і безпеку. Зараз живе і працює у Франції, до недавнього часу був головним економістом ЄБРР.

За інформацією видання, у Офісу президента навіть була розмова з Гурієвим по відеозв'язку. Але з його призначенням є складність: для того, щоб очолити НБУ, Гурієву доведеться змінити громадянство.

До другої групи кандидатів, готових «звузити» незалежність НБУ і пом'якшити монетарну політику, відносять чотирьох претендентів:

Кирило Шевченко. Ім'я чинного голови Укргазбанку було першим, кого називали ймовірним наступником Смолія. Він же – приклад того, як конкретного кандидата намагаються «збити»: народний депутат Олександр Дубинський розгорнув проти Шевченка цілу кампанію через свої медіамайданчики.

Національне антикорупційне бюро веде розслідування, в якому фігурантом нібито є родич Шевченка. «Це потенційна можливість для тиску на нього, якщо він стане головою НБУ», – зазначає співрозмовник.

Сергій Круглик. Екс-керівник міжнародного департаменту в НБУ часів Сергія Арбузова та Ігоря Соркіна.

Вперше його прізвище потрапило в інформпростір в контексті призначення в НБУ з подачі агентства Українські новини (входить в «Інтер Медіа Груп» Дмитра Фірташа і Сергія Льовочкіна).

Пізніше в мережі з'явився пост, в якому розхвалюють Сергія Круглика – нібито найімовірнішого майбутнього голову НБУ.

Автор поста запевняв, що Круглика підтримують відомі економісти Андерс Аслунд, Тімоті Еш і дипломат Майкл Карпентер. Аслунд назвав це «відвертою брехнею».

Співрозмовники видання серед учасників консультацій підтвердили, що Зеленський дійсно розглядає кандидатуру Круглика.

Круглик пішов з НБУ в 2015 році після того, як команда Валерії Гонтаревої структурно реформувала Нацбанк (цим займався Владислав Рашкован - нинішній представник України в МВФ).

«Думка Гонтаревої була такою, що Круглик профнепридатний навіть для роботи начальником міжнародного департаменту НБУ. Через це він і пішов», — каже один з топ-менеджерів регулятора того часу.

Богдан Данилишин. Чинний голова Ради НБУ і ексміністр економіки в одному з урядів Юлії Тимошенко, входив в один з перших лонг-листів Офісу президента.

Данилишин - заклятий опонент керівництва НБУ, він публічно критикував роботу Смолія та правління. Данилишин також підтримує всебічне використання Нацбанку для розігріву економіки.

Не так давно він написав листа президенту і Верховній Раді, в якому рекомендував, як поліпшити монетарну політику і провести емісію через викуп Нацбанком ОВДП на вторинному ринку.

Ще один кандидат з Ради НБУ – Олена Щербакова. До приходу команди Гонтаревої Щербакова довгий час працювала на топ-позиціях в Нацбанку, входила в правління регулятора.

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