Зволікання з законопроектом про «зелений» тариф коштує українцям 1 млрд грн щомісяця — Буславець

Через місячну затримку з прийняттям законопроекту №3658 борги перед виробниками з ВДЕ зростатимуть, а споживачі переплатять більше ніж 900 млн грн. за електроенергію.

Про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, передає сайт уряду.

«Через неприйняття закону високі «зелені» тарифи досі діють, тому борг перед виробниками ВДЕ зростає щодня. Місяць затримки із прийняттям закону призведе до того, що споживачі вже будуть вимушені переплатити по завищеному «зеленому» тарифу більше ніж 900 млн грн», – говорить вона.

За її словами, затягування з розглядом законопроекту несе й інші ризики.

По-перше, умовами Меморандуму з виробниками ВДЕ передбачається прийняття закону до 1 серпня 2020 року. Інакше досягнуті у Меморандумі домовленості втратять силу. Як наслідок, продовжиться стрімке зростання заборгованості перед виробниками ВДЕ, що призведе до банкрутства підприємств та масових судових позовів до ДП «Гарантований покупець» та держави в цілому.

По-друге, оновлений тариф на передачу електроенергії у розмірі 24 коп/кВт·год., який набуває чинності з серпня, вже враховує норми урядового законопроекту №3658, а також залучення на пільгових умовах кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для погашення заборгованості НЕК «Укренерго».

«Сьогодні наша співпраця з ЄБРР та іншими міжнародними фінансовими інституціями передбачає вигідні умови надання кредитів – під 1-2%, з можливістю відтермінування оплати на рік. Це близько 9 млрд грн, якими можна збалансувати дефіцит коштів на ринку, не підвищуючи тарифів. Якщо закон не буде прийнято, про ці кредити ми можемо взагалі забути. У такому разі тариф на передачу зростатиме, а це негативно відобразиться на вартості електричної енергії для промисловості, сфери ЖКГ, а отже – на вартості товарів та послуг для населення», – говорить Буславець.

За її словами, розгляд законопроекту затягується, зокрема, через велику кількість поправок від народних депутатів.

«Кількість поданих народними депутатами правок до законопроекту №3658 – вимірюється сотнями. Більшість з них розбалансовують документ і нівелюють досягнуті домовленості та професійні напрацювання міністерства. Це стосується як ініціатив щодо додаткового зниження «зелених» тарифів понад визначені в Меморандумі показники, так і пропозицій меншого урізання тарифу чи подовження терміну його дії ще на 2 роки. Така пролонгація «зеленого» тарифу збільшує загальну переплату споживачів приблизно на 1 млрд євро за кожен додатковий рік», — зазначила в.о. міністра.