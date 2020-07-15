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МОЗ планує продовжити карантин щонайменше ще на один місяць

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Міністерство охорони здоров'я готує проект постанови, яким карантин продовжать ще як мінімум на місяць.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, міністерство запропонує внести корективи до правила адаптивного карантину, який діє в Україні зараз.

«У нас 31 липня закінчується карантин. Через ту епідемічну ситуацію, яка зараз є, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів. Тому ми їх будемо продовжувати», – сказав глава МОЗ.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Кабінет міністрів України продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня. Разом з тим, деякі підприємці не згодні з нинішніми карантинними обмеженням і через них влаштовують протести.

коронавірус карантин МОЗ