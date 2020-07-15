За рік АМКУ здійснив лише одне дослідження і стягнув 0,2% штрафів

Антимонопольний комітет України (АМКУ) у 2019 році планував провести 18 досліджень, але фактично здійснив лише одне – по ринку м’яса курячого – розпочате у 2016 році.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Рахункової палати, яка здійснювала аналіз звіту АМКУ за 2019 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету.

Крім того, минулого року АМКУ проводив окремі дослідження без внесення їх до Плану роботи, водночас деякі не закінчені за попередні роки — не вносилися до Плану роботи на 2019 рік.

Відповідно до звіту аудиторів, це свідчить про те, що діяльність Комітету при проведенні досліджень ринків містить ознаки непрозорості.

Зазначається, що минулого року не були проведені, зокрема, дослідження стану конкуренції на ринку азотних мінеральних добрив, дій органів влади та місцевого самоврядування щодо допуску суб’єктів господарювання на ринки міських, приміських, міжміських пасажирських перевезень автомобільним транспортом, дослідження ринків олії соняшникової, цукру, яєць курячих.

«Як показав аналіз, розпочаті ще в 2015–2018 роках дослідження постійно відтерміновувалися, що призводить до необхідності змінювати товарні межі ринків, а часові межі дослідження втрачають свою актуальність», — сказано у повідомленні.

Рахункова палата також встановила, що сума накладених Комітетом штрафів за порушення економічної конкуренції у 2019 році зросла, але показник їх стягнення зменшився.

Сума накладених штрафів минулого року на 8,4 млрд грн (в 31,3 рази) більша, ніж у 2018-му. Насамперед, це зумовлено ухваленням більшої кількості рішень, об’єднанням справ, підсиленням доказової бази перед прийняттям рішення. Водночас показник сплати штрафів зменшився на 185,9 млн грн, або в 2,2 рази (порівняно з 2017 роком) та на 28,1 млн грн, або 15,4% (порівняно з 2018-м). При цьому 88% штрафів та пені суб’єкти господарювання сплатили за порушення в попередні роки. А штрафів за 2019 рік до держбюджету сплачено на 18,2 млн грн, або 0,2%.

Крім того, річний звіт АМКУ не містить інформації про штрафи та розпочаті справи за антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання в 2019 році. Відсутній і порівняльний аналіз з попередніми роками та не наведено даних про відсоткову складову порушень.

Попри це аудитори підтверджують наведену в річному звіті АМКУ інформацію, що розмір економічного ефекту від діяльності Комітету складає майже 4,33 млрд грн, що на 0,3 млрд грн більше ніж у 2018 році.