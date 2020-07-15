Бізнес пропонує поетапно запроваджувати електронну торгівлю ліками

Про це прес-служба ЄБА повідомила у прес-релізі з приводу прийняття за основу Верховною Радою законопроєкту №3615-1, яким пропонується запровадити електронну торгівлю лікарськими засобами в Україні.

За словами експертів ЄБА, запровадження дистанційної торгівлі лікарськими засобами – це прогресивне рішення, яке може спростити доступ до ліків, зробити придбання лікарських засобів швидшим та зручнішим для споживачів, обмежити контакти у аптечних закладах, що особливо актуально у контексті з COVID-19 та сезонними респіраторними захворюваннями.

«Онлайн-торгівля лікарськими засобами – це вже усталена та добре регульована практика у країнах ЄС та інших розвинених країнах світу. Тож ми вважаємо за доречне дозволити дистанційну торгівлю лікарськими засобами не тільки на період карантину, але й на постійній основі. Її повноцінне запровадження разом з інтеграцією сучасних електронних систем дозволить отримати нові інструменти прогнозування та контролю за обігом лікарських засобів, а також сприятиме подальшому запровадження електронного рецепту», — йдеться у повідомленні.

Разом з тим, враховуючи практику країн ЄС, Асоціація наполягає на поетапному запровадженні електронної комерції ліками: на першому етапі дозволити реалізацію лише безрецептурних препаратів, а після повноцінного запровадження електронного рецепту – й рецептурних лікарських засобів.

При цьому електронна роздрібна торгівля лікарськими засобами повинна здійснюватися виключно ліцензіатами, які будуть включені до відповідного переліку, що забезпечить надійний контроль з боку держави.

«Таким чином, з метою продовження ланцюга контролю над якістю реалізації ліків, вважаємо за необхідне здійснювати доставку ліків або кур’єром безпосередньо від аптечного закладу або ліцензованим для цього оператором, щоб розповсюдити вимоги Ліцензійних умов на усіх учасників ринку», — пропонують в Асоціації.

Крім того, експерти ЄБА підготували ряд пропозицій, які пропонується додатково врахувати під час доопрацювання законопроєкту №3615-1, а також в рамках роботи над подальшими законодавчими ініціативами, пов’язаними із регулюванням дистанційної торгівлі лікарськими засобами. Зокрема, коментарі стосуються оптової торгівлі лікарськими засобами, регулювання послуг з доставки лікарських засобів та відповідальності за порушення правил торгівлі та доставки.

«Бізнес-спільнота готова долучитися до подальшого доопрацювання законопроєкту №3615-1 та сподівається на його прийняття у другому читанні та в цілому для запровадження прогресивної та безпечної практики онлайн-торгівлі лікарськими засобами в Україні», – повідомили в ЄБА.