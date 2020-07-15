Глава МВФ закликала Зеленського дотримуватися обґрунтованої фінансової політики

Міжнародний валютний фонд закликав Володимира Зеленського дотримуватися обґрунтованої грошово-кредитної та фінансової політики, оскільки вони є ключовими для посилення інвестицій та загального зростання.

Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва в ході телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє сайт МВФ.

«Я провела сьогодні відкриту дискусію з президентом Володимиром Зеленським з приводу занепокоєння щодо тиску на Національний банк України (НБУ)», – сказала вона.

Георгієва зазначила, що реформа НБУ та результати діяльності банку за останні п’ять років є явною історією успіху для України.

«Незалежний центральний банк сприяє макроекономічній стабільності, підтримує довіру інвесторів та захищає фінансову систему – усі це є важливими передумовами для інвестицій та зростання. Надійні політичні дії НБУ відіграли важливу роль у стабілізації економіки. Успішне очищення фінансового сектору, який був зруйнований шахрайством, також є заслугою наглядової роботи НБУ», – зазначила вона.

За словами Георгієвої, в інтересах України зберегти незалежність НБУ, і це також є вимогою в рамках чинної програми співробітництва з МВФ.

«Я закликала президента Зеленського дотримуватися обґрунтованої грошово-кредитної та фінансової політики – вони є ключовими для посилення інвестицій та загального зростання», – підкреслила Георгієва.

У свою чергу Володимир Зеленський повідомив, що провів зустрічі з представниками комерційних та державних банків і сформував короткий список кандидатів на посаду голови Національного банку України, яких йому запропонували представники банківського сектору. Він запевнив, що до кінця тижня запропонує парламенту кандидатуру голови НБУ.

«Це буде незалежний технократ, який продовжуватиме незалежний курс Нацбанку», – сказав він.

За його словами, основними критеріями вибору кандидатури є професійність, чесність і бездоганна репутація.