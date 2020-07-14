НБУ просить скасувати карантинне обмеження зарплат чиновників, щоб не втратити кадри

Національний банк України наполягає на скасуваннні запровадженого на період карантину обмеження зарплат у держсекторі та держкомпаніях у 47 тисяч гривень.

Про це в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» повідомила в.о. голови НБУ Катерина Рожкова.

За її словами, таке обмеження загрожує втратою висококваліфікованих кадрів.

«Держкомпанії стали конкурентоспроможними на ринку праці, вони залучили вмілих і чесних менеджерів, які працюють на компанію, а не на приховані олігархічні групи. До того ж, рівень зарплат дозволяє усунути корупційну складову. Тепер же з урахуванням введеного обмеження держкомпаніям, та й Нацбанку, буде вкрай важко утримувати висококласних спеців на своїх місцях», — сказала вона.

Рожкова зазначила, що завдяки проведеній реформі корпоративного управління і залучення незалежних директорів у наглядові ради виросла прибутковість держкомпаній.

«Держпідприємства роками приносили збитки бюджету, щорічно обходячись в мільярди доларів у вигляді дотацій. Тоді як за останні два роки вони принесли пару мільярдів доларів у вигляді дивідендів», — додала Рожкова.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, президент Володимир Зеленський відкликав з Верховної Ради законопроєкт №3708, який передбачає скасування обмеження зарплат чиновників на період карантину у 47 тисяч гривень. Обмеження мали діяти не більше трьох місяців і мали би закінчитися 13 липня, проте депутати не розглянули відповідний проект закону і обмеження зарплат збереглося.