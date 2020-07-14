Депутати заблокували підписання закону про гральний бізнес

У Верховній Раді зареєстровано два проекти постанов, які блокують можливість підписання закону про гральний бізнес.

Текстів проектів на сайті парламенту наразі ще не оприлюднено, передає УНІАН.

Йдеться про проект постанови про скасування рішення Верховної Ради від 14 липня про ухвалення закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 2285-д-П авторства ряду позафракційних депутатів, серед яких, зокрема, Вадим Новинський.

Другий проект постанови – про скасування рішення Верховної Ради про прийняття в другому читанні та в цілому як закону проекту закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 2285-д-П1. Його внесли народні депутати від «Батьківщини» на чолі з Юлією Тимошенко.

Як відомо, голова Верховної Ради не може підписати та відправити на підпис президенту ухвалений закон поки такі проекти постанов не будуть розглянуті в сесійній залі та відхилені.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, 14 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2285-д про державне регулювання грального бізнесу. Його підтримали 248 народних депутатів.