Правоохоронці «рейдерять» Еконію через сфабриковане кримінальне провадження проти власниці

Компанія «Еконія» потерпає від третьої спроби рейдерського захоплення через кримінальне провадження, відкрите у рамках сфабрикованої справи про нібито «незаконне позбавлення волі та викрадення» (ст.146 ККУ) громадянина Курілова Р.М. за вказівкою власниці компанії Ірини Варагаш.

Про це вона повідомила під час прес-конференції в ІА УНІАН.

За її словами, третя спроба рейдерської атаки на підприємство виконується руками слідчих ГСУ НП та Генпрокуратури.

Вона повідомила, що 9 липня одночасно на семи локаціях підприємства та його уповноважених осіб відбулися обшуки за участі спецпризначенців.

За словами адвоката компанії Миколи Ореховського, слідчу групу у цій справі було створено рішенням заступника Генпрокурора Ігора Мустеца. Протягом обшуків слідчі групи діяли показово грубо та з метою залякування співробітників «Еконії». Жодних спроб отримати необхідні документи у добровільному порядку, як це передбачено процесуальним кодексом, не було. Відразу виламувалися двері, а працівників клали на підлогу. Така непропорційність застосування насилля до працюючого підприємства практикується саме з метою тиску. Як правило, за гроші, стверджує адвокат.

Крім того, у компанії зазначають, що стосовно попередніх спроб рейдерського захоплення «Еконії» слідчі та прокурори відверто маніпулюють датами. Так, майновий комплекс заводу «Еконія» було придбано ще 12 лютого 2008 року шляхом викупу збанкрутілого КПП «Золотоніська меблева фабрика». А громадянина Курілова було начебто викрадено (за його версією – за вказівкою Ірини Варагаш) лише у 2012 році, тобто через чотири роки, саме з метою вчинення «шахрайських дій, спрямованих на купівлю» цього майнового комплексу». Сам Курілов звернувся до поліції з заявою про його ніби-то незаконне викрадення лише у 2017 році, через п’ять років так званого «незаконного утримання». Ще через три роки слідчі виділяють «шахрайство при купівлі» в окреме провадження.

Протягом прес-конференції компанію «Еконія» підтримали представники бізнес-спільноти, зокрема, CEO Club Ukraine, Спілки Українських підприємців, Федерації роботодавців України, спільноти БІЗНЕС100 та інші.

Нагадаємо, у липні 2018 року компанія відбила атаку на підприємство рейдерської групи. Тоді рейдери зареєстрували «клон» підприємства, аналогічного тому, яким законно володіє ТОВ ПІІ «Еконія», і вказали власником ТОВ «Капітал інвест девелопмент», директором якого значиться Анатолій Тітов.

«Еконію» підтримали провідні бізнес організації країни та широка громадськість. Справа набула чималого розголосу у ЗМІ. Протиправність дій державних реєстраторів була встановлена висновком Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерством юстиції України, а компанії повернуто усі права на майно. Проте слідчі дії за фактом відкритого кримінального провадження щодо злочину за ч.2 ст. 190 КК України (ч.1 ст. 192 КК України), за інформацією прес-служби «Еконії», досі не ведуться.

10 липня компанія опублікувала відеозвернення до президента, уряду та особисто Арсена Авакова з проханням допомогти їй у боротьбі зі свавіллям правоохоронних органів. У зверненні Ірина Варагаш припустила, що поліція виконує нове злочинне замовлення з боку рейдерів, а компанія штучно переслідується органами державної влади.