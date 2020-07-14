Депутати ухвалили закон про детінізацію ринку металобрухту

Верховна Рада України у другому читанні та в цілому підтримала законопроект №2426 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини й операцій з металобрухтом)».

За законопроект проголосували 237 депутатів, повідомляє GMK Center.

Представляючи законопроект, один з його авторів, заступник голови парламентського комітету з економічного розвитку Дмитро Кисилевський зазначив, що зараз представники поліції беруть хабарі в розмірі 60-120 грн з тонни металобрухту через штучне розділення металобрухту на побутовий і промисловий. Угода усуває цю правову колізію.

Він також нагадав, що закон містить положення про необхідність мати відеоспостереження в пунктах прийому металобрухту. І це дасть змогу ідентифікувати фізособу, що здає брухт.

Крім того, закон вимагає оформлювати документ про приймання металобрухту. Це також допоможе ідентифікації суб’єктів, що здають металобрухт.

Як повідомлялося раніше, 14 січня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №2426, який було зареєстровано 12 листопада 2019 року.

Автори документу розраховують, що в результаті його ухвалення з тіні буде виведено близько 20 млрд грн оборотних коштів підприємств у сфері заготівлі металобрухту, а держбюджет України отримає близько 1 млрд грн додаткових щорічних надходжень. Також будуть офіційно оформлені близько 10 тис. працівників.