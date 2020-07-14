Укрзалізниця збирається закупити системи радіозв’язку у Huawei

АТ «Укрзалізниця» планує закупити у китайської компанії Huawei систему радіозв'язку RTN510. Дозвіл на тестову демонстрацію обладнання на майданчиках «Укрзалізниці» надала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні НКРЗІ 14 липня, повідомляє «Укрінформ».

«За результатом розгляду звернення ТОВ «Хуавей Україна» щодо проведення демонстрації радіообладнання Huawei RTN510 на відкритих визначених тестових майданчиках замовника АТ «Укрзалізниця» з метою перевірки технічних характеристик обладнання в реальних умовах залізничної інфраструктури, комісія запропонувала Заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров’я та безпеки людей, домашніх тварин та майна, за умови яких можлива демонстрація цього радіообладнання», — йдеться у протоколі засідання НКРЗІ.

Комісією рекомендовано ТОВ «Хуавей Україна» за результатами демонстрації радіообладнання протягом місяця направити до НКРЗІ письмовий звіт. Його НКРЗІ направить на ознайомлення до Генерального штабу Збройних Сил України та ДП «Український державний центр радіочастот».

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, США звинувачує китайських виробників 5G-вишок, зокрема і компанію Huawei, у «зливі» інформації китайській розвідці. А Держсекретар США Майк Помпео перелічив понад 10 країн, які відмовилися від застосування обладнання для 5G, виробленого китайськими компаніями бездротових технологій.

Цього тижня стало відомо про наміри Британії відмовитися від співпраці з Huawei на основі нових даних британської розвідки.