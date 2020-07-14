НБУ хоче перегляду карантинних «кредитних канікул»

Національний банк України виступає за перегляд «кредитних канікул» через накопичення дисбалансу в банківській системі внаслідок тривалого карантину.

Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» повідомила в.о. голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Вона зазначила, що навесні Нацбанк підтримував ідею «кредитних канікул», але зараз вважає, що з переходом до адаптивного карантину питання варто переглянути.

Рожкова також висловила думку, що не всі боржники, які скористалися «кредитними канікулами», зазнавали фінансових труднощів через економічну кризу, спричинену пандемією коронавірусу COVID-19.

За її словами, банки України продовжують виконувати оплату за депозитами, що призводить до вимивання ліквідних коштів з фінансових установ через адміністративне регулювання.