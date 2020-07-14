Рада виділила «Південмашу» 342 млн грн на сплату боргів по зарплаті

Про це йдеться у висновку комітету з питань бюджету до прийнятого сьогодні законопроекту №3697 про фінансове оздоровлення «Південмашу».

Зазначається, що додаткові надходження з державного бюджету спрямують на:

погашення заборгованості з виплати заробітної плати та супутніх платежів;

погашення податкового боргу зі сплати єдиного соціального внеску;

погашення податкового боргу з відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) за підсумками 2019 року;

погашення боргу зі сплати авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, нарахована за результатами за 2019 рік;

погашення заборгованості перед державою за кредитом, залученим 2 лютого 2004 року в компанії «Colvis Finance Limited» (Великобританія) під державну гарантію.

Також заводу відтермінували податкові виплати до 2025 року.

«Південмаш має погашати несплачену станом на 01.01.2021 р. суму заборгованості перед державою щокварталу рівними частинами протягом 10 років, починаючи з 2025 року», — сказано у документі.

Також закон передбачає списання штрафних санкцій та пені, які були нараховані: