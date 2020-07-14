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Вт., лип.
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Завод «Радіореле» виставлять на приватизацію 21 липня

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Держпідприємство «Завод «Радіореле», що спеціалізується на виготовленні електророзподільної та контрольної апаратури для авіації, космічної галузі та зв'язку, планують виставити на аукціон 21 липня.

Про це повідомив заступник голови Фонду державного майна України Костянтин Кошеленко, передає «Укрінформ».

«Аукціон запланований на 21 липня. Кожен потенційний інвестор може придбати це підприємство та надати йому нове життя, треба тільки зареєструватися для участі у електронних торгах за посиланням privatization.gov.ua», — говорить Кошеленко.

За словами Кошеленка, стартова вартість заводу — 194,3 млн грн. Загальна площа всіх будівель та споруд підприємства складає 49 тис. кв. м, а земельна ділянка площею 4,096 га перебуває в постійному користуванні.

Також він наголосив, що ДП «Радіореле» є одним з найбільших підприємств в Україні та сусідніх країнах, що спеціалізується на виготовленні електророзподільної та контрольної апаратури, яка потрібна у авіації, космічній галузі та зв'язку. Разом із тим, внаслідок багаторічного неефективного управління та відсутності дієвої стратегії розвитку завод перебуває у стані рецесії та потребує вжиття рішучих дій з боку майбутнього власника для виправлення ситуації.

«За результатами першого кварталу 2020 року завод «Радіореле» отримав 1,3 млн грн збитків, тому пошук інвесторів для нього — це вихід зі скрутного становища», — зазначив Кошеленко.

За його словами, зараз в Україні у держаній власності понад 3600 підприємств, причому кожне п'яте збиткове, а загальний збиток — більше 170 млрд грн, з них 2,9 млрд грн — борги по зарплаті.

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