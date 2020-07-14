Обсяги митних надходжень від імпорту вперше у 2020 сягнули минулорічних показників

Із введенням норм адаптивного карантину в Україні відновилася ділова активність, і хоча показники імпорту залишаються нижчими за минулорічні, обсяг митних надходжень фактично наздогнав показники 2019 року.

Про це з посиланням на дані Державної митної служби у своєму телеграм-каналі повідомляє Центр аналізу публічних фінансів Київської школи економіки (KSE).

Зазначається, що у квітні-2020 обсяг оподаткованого імпорту в Україну впав на 26% (порівняно з березнем 2020 року), у травні — ще на 4%, у червні ж імпорт почав відновлюватися і, порівняно з попереднім місяцем, зріс на 20% – з 81 до 97 млрд грн. Відповідно, надходження від митниці у червні порівняно з травнем теж зросли на 4 млрд грн – з 23,31 до 27,45 млрд грн.

«Порівняно з травнем-2020, імпорт нафтопродуктів (падіння якого було одним з найбільших) зріс на 1,5%. Імпорт реакторів та засобів наземного транспорту – на 16% та 19% відповідно», – сказано у повідомленні.

Не зважаючи на таке зростання, загальний обсяг оподатковуваного імпорту залишається «позаду» показників 2019 року: 97,2 млрд грн у червні 2020 проти 104,6 млрд грн у червні-2019.

Зокрема, імпорт нафтопродуктів ще й досі менший за показники червня-2019 на 8,7 млрд грн, або на 40%. Також глибоким залишається рівень падіння імпорту реакторів, котлів, (на 1,4 млрд грн або на 10%), засобів наземного транспорту (на 0,7 млрд грн або на 7%).

«Але хоча загальний обсяг оподатковуваного імпорту ще є нижчим за торішні показники, обсяг митних надходжень від імпорту вперше з початку року є фактично тотожним показникам минулого року: 27,45 млрд грн у червні-2020 проти 27,63 млрд грн у червні-2019. У доларах США минулого року вони склали 1,043 млрд, а цього року – 1,028 млрд», — зазначають аналітики Центру.