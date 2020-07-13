Слов’янську ТЕС зупинено. Регіону загрожує надзвичайна ситуація

Через припинення газопостачання з боку ПАТ «Донецькоблгаз» Слов'янську ТЕС було зупинено. Станція не генерує електроенергії й не покриває пікові навантаження в електромережі, які становлять понад 300 тис. кВт щодоби.

Про це йдеться у повідомленні служби зовнішніх комунікацій «Донбасенерго».

Згідно з повідомленням, у зв’язку з цим існує загроза у обмеженні електрозабезпечення КП «Вода Донбасу», яке постачає питну воду Донецькій області.

Також у зв’язку з припиненням розподілення газу на Слов’янську ТЕС будь-які поставки вугілля з безперервного виробництва, яким є шахта 1-3 «Новогродівська», на паливну станцію припинено. Трьохтисячний колектив гірників наразі залишився без роботи та заробітної плати.

Крім того, зупинка Слов’янської ТЕС — це прямі збитки для «Донбасенерго», а також неможливість вчасно сплачувати підприємством податки в бюджети різних рівнів.

У зв’язку з ситуацією, що виникла, 13 липня у Краматорську відбулася тристороння робоча зустріч. У результаті якої директор Департаменту розвитку базових галузей промисловості ОДА Артем Литвинов закликав «Донецькоблгаз» негайно виконати рішення Господарського суду і рекомендації НКРЕКП та поновити розподілення газу на СловТЕС.

Також він пообіцяв, що облдержадміністрація сприятиме цьому і вже зараз передбачить низку дій у рамках правового поля задля прискорення відновлення поставок газу.

Головний інженер СловТЕС Ігор Бас зазначив, що нарада продемонструвала абсолютно неконструктивну позицію ПАТ «Донецькоблгаз», яке на зустрічі представляли заступник юридичного департаменту та спеціаліст з платежів за газ. Під час наради вони не вказали термінів закінчення «аварійних робіт», які, за словами прес-служби, взагалі не проводяться.

Довідка:

Станом на 01.07.2020 60,86 % акцій ПАТ «Донбасенерго» належать Приватному акціонерному товариству «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ», 25 % + 1 акція — державі в особі Фонду державного майна України.

ПАТ «Донбасенерго» об’єднує дві електростанції: Слов’янську та Старобешівську ТЕС. Остання з 2014 р. розташована на не підконтрольній Україні території. З березня 2017 р. показники виробничої діяльності активів, розміщених на тимчасово окупованій території в Донецькій області, не включаються у зведену звітність «Донбасенерго» через втрату контролю над ними.

Сумарна встановлена потужність Слов’янської ТЕС становить 880 МВт.