Верховна Рада залишила чиновників зі зменшеними зарплатами ще на місяць

Президент Володимир Зеленський відкликав з Верховної Ради законопроєкт №3708, який передбачає скасування обмеження зарплат чиновників на період карантину у 47 тисяч гривень.

Про це під час засідання Верховної Ради заявив заступник голови парламенту Руслан Стефанчук, передає «Економічна правда».

Як зазначила перед засіданням Ради народна депутатка Галина Янченко, законопроєкт №3708 містить пропозицію, щоб обмеження зарплати держчиновників 47 тисячами гривень діяло не більше трьох місяців від початку застосування цієї норми.

«І в разі його ухвалення термін дії обмеження мав би закінчитися 13 липня. Однак, сьогодні ми не будемо розглядати цей проект закону, тому обмеження зарплат збережеться», – написала вона у Facebook.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня мала розглянути питання скасування обмежень зарплат чиновників на період карантину у 47 тисяч гривень. Його нардепи ухвалили 13 квітня, вносячи зміни до держбюджету, якими на період карантину визначили граничну суму зарплат чиновників та суддів у 10 мінімальних заробітних плат.