Борги світових компаній через пандеміюкорона вірусу зростуть на $1 трлн

Заборгованість провідних компаній світу у 2020 році зросте через пандемію коронавірусу на $1 трлн.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Reuters.

Зазначається, що згідно з даними дослідження аналітичної фірми Janus Henderson, що охоплює стан справ у 900 найбільших компаніях світу, глобальна корпоративна заборгованість збільшиться у зв'язку з цим відразу на 12% – до майже $9,3 трлн.

Майже половина боргу на нинішній момент — $3,9 трлн — припадає на компанії з США, запозичення яких за останні п'ять років зростали найшвидшими у світі темпами.

Слідом за американцями в рейтингу за цим показником ідуть компанії з Німеччини – $762 млрд, з яких $192 млрд припадають на Volkswagen.

Минулого року також відзначалося різке — відразу на 8% – зростання показника, що було пов'язано з цілим рядом економічних причин: злиттями й придбаннями, запозиченнями для викупу акцій і виплату дивідендів. Однак нинішнього року ситуація в цій сфері, за словами експертів, значно складніша, оскільки наслідки пандемії коронавірусу підривають прибутки.

«Захворювання, що викликається новим коронавірусом COVID-19, все змінило. Мова йде зараз про збереження капіталу і зміцнення балансу, — підкреслює представник Janus Henderson Сет Мейєр.