У селі Коблеве підприємці протестують проти карантинних обмежень

У селі Коблеве, що на Миколаївщині, на трасі М-14, яка є частиною траси Е-58, місцеві підприємці влаштували акцію протесту.

Про це у трансляції на своїй сторінці у фейсбук повідомила журналістка Ольга Годовенко.

За її словами, учасники акції з 15:00 перекрили рух транспорту та вимагають скасувати карантинне обмеження, яке забороняє закладам громадського харчування на нічним клубам працювати після 23:00.

За дотриманням порядку під час акції спостерігають представники правоохоронних органів. Зараз на трасі утворився затор, переважно з вантажних автомобілів та пасажирського транспорту.

Також зазначається, що перекрита траса, є єдиною, що йде уздовж берега Чорного моря до портів «Чорноморськ», «Одеса» та «Південний».

Журналістка також повідомляє, що учасники акції написали звернення до президента та Верховної Ради України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України постановою № 588 від 8 липня заборонив роботу ресторанів, барів, кафе та нічних клубів після 23:00.

Фото: news.pn