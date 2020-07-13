Зеленський підписав закон про підтримку креативних індустрій

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Зокрема, документом встановлюється, що за вимогою закладу культури, що винаймає майно та здійснює підприємницьку діяльність з використанням цього майна, буде зменшено плату за оренду впродовж усього часу, коли воно не могло використовуватися через карантинні обмеження.

Також передбачається держпідтримка кінематографії у вигляді державної субсидії на розвиток кінопроектів.

Зазначається, що для національних ігрових, анімаційних, документальних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських), телевізійних фільмів, серіалів та фільмів-дебютів вона може сягати до 100% загальної кошторисної вартості.

Крім того, вносяться зміни до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», щоб унормувати надання закладами культури платних послуг у сфері культури та мистецтв.

«Креативні індустрії, заклади культури – серед тих, хто найбільше постраждав від карантину. Адже їхня діяльність зупинилася майже повністю, й зараз вони живуть у цілковитій невизначеності. Це цілі сфери економіки, які нині перебувають на межі виживання. Вони також сплачують податки й дають людям робочі місця, тому потребують не меншої підтримки, ніж традиційні галузі бізнесу», – наголосив Володимир Зеленський під час підписання документа.

Тепер впродовж місяця з моменту набрання чинності закону Кабінет міністрів має розробити та затвердити порядок та умови надання держпідтримки кінематографії та затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися державними й комунальними закладами культури, що не є орендою.

Нагадаємо, закон № 692-IX Верховна Рада ухвалила в другому читанні 16 червня. Його підтримали 343 народні депутати.