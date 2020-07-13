АМКУ вимагає, щоб виробники не видавали українські коньяки за грузинські

Антимонопольний комітет України надав українським виробникам коньяків обов’язкові для розгляду рекомендації припинити поширення на етикетках, контретикетках та у рекламі позначень, які можуть ввести в оману споживачів, вказуючи на ймовірне іноземне походження напоїв.

Про це йдеться у повідомленні на сайті АМКУ.

Згідно з повідомленням, грузинські коньяки широко представлені в українських торговельних мережах і користуються стабільно високим попитом серед споживачів, тому деякі українські компанії спробували заробити на цій популярності.

«Підприємства використовують при оформленні етикеток написи грузинською мовою, зображення грузинського прапора та інші елементи, притаманні напоям із Грузії. Натомість інформація про українське походження вказується маленькими літерами. Окрім цього, у рекламі таких напоїв використовуються ролики грузинського застілля з місцевими стравами, побажаннями, костюмами тощо. Усе це може ввести в оману споживачів та дати їм хибне враження, що вони купують коньяки саме грузинського виробництва», — йдеться у повідомленні.

У АМКУ підкреслюють, що, відповідно до Закону України «Про виноград та виноградне вино», забороняється видавати за іноземні коньяки України і суміші (купажі) з іноземними коньяками, коньячними спиртами.

Виходячи з цього, Комітет рекомендував виробникам коньяків вжити заходів для того, щоб не допускати обману споживачів. Зокрема, виробники мають відмовитися від поширення на етикетках та контретикетках, а також в будь-яких інших джерелах інформації, у тому числі в рекламі, відомостей, які можуть бути сприйняті як інформація про іноземне походження напоїв.

Зазначається, що раніше Антимонопольний комітет України вже надавав схожі рекомендації українським виробниками «грузинських вин».