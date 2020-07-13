ЗАЗ почав збирати автомобілі Lada

Запорізький автомобільний завод отримав від АТ АвтоВАЗ машинокомплекти для складання автомобілів Lada Largus.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на група Avtowaz News у фейсбук.

Кузова відправляють без переднього та заднього бамперів, без фар і задніх ліхтарів. Також відсутнє рульове колесо. Ці комплектуючі відвантажуються окремо.

Крім того, наприкінці червня для дослідної збірки були відправлені два кузова Granta, не виключені поставки машинокомплектів і для інших моделей Lada.

ЗАЗ почав проходити процес аудиту можливостей автомобільного виробництва в березні 2020 року. Його проводять потенційні партнери компанії, одним з яких є АвтоВАЗ.

«Підприємство все ще перебуває в процесі аудиту виробничих можливостей від групи Renault», — заявив прес-секретар компанії «УкрАВТО» Дмитро Скляренко.

Як повідомлялося раніше, 5 травня 2019 року Запорізький автомобілебудівний завод виставив на продаж своє майно, стартова ціна — близько 420 млн грн.

Довідка:

Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ, Запоріжжя) — найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням.

Підприємство входить в корпорацію «УкрАВТО», яка є генеральним імпортером та офіційним дилером понад 20 автомобільних брендів, що володіє повним циклом власного виробництва. У тому числі корпорація є власником контрольного пакету акцій ЗАТ «ЗАЗ».

У структуру корпорації також входить понад 400 автосервісних підприємств у всіх областях України.