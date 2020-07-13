В ОГХК розробили проект, за яким майбутній інвестор отримає додатковий дохід у 6,6 млрд грн

АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» підготувало комплексну програму модернізації виробництва, відповідно до якої планується зведення чотирьох нових фабрик на Іршанському ГЗК упродовж п'яти найближчих років.

Про це повідомляє прес-служба АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК).

Інвестиції у будівництво нових об’єктів оцінюються у 1,2 млрд грн. Цей проєкт буде представлено потенційним інвесторам у рамках підготовки до приватизації ОГХК.

Згідно з повідомленням, сировинною базою для фабрик стануть нові ділянки Межирічного родовища. Відповідно до програми модернізації виробництва планується, що першочергово має бути введена в експлуатацію суха збагачувальна фабрика, де буде здійснюватися переробка концентратів з великим вмістом сидериту та ільменіту. Вартість побудови фабрики становить близько 300 млн грн, строки зведення складають 2 роки.

Також повідомляється, що станом на сьогодні ОГХК продовжує роботу з отримання нових ліцензій на розробку вищезазначених ділянок. За попередніми підрахунками використання нових ділянок Межирічного родовища принесе дохід у розмірі 6,6 млрд грн. Розширення ресурсної бази забезпечить підвищення капіталізації компанії напередодні приватизації та спростить інтеграцію ОГХК у світовий ринок титану.

«За два роки розпочнуться роботи з експлуатації нових ділянок Межирічного родовища, тож зараз нам необхідно налаштувати виробництво до розроблення нових покладів – більш складних. Ми вже провели тестування руди Букинської ділянки Межирічного родовища в австралійській компанії AML. Відповідно до результатів тестування ми підтвердили технологію збагачення ільменітово-сидеритових руд та узгодили передпроєктні роботи. Ці заходи стануть запорукою підвищення капіталізації компанії на приватизаційному конкурсі», – зазначає т.в.о голови правління ОГХК Пітер Девіс.

Нагадаємо, у 2020 році Фонд держмайна планував виставити на приватизацію шість об’єктів великої приватизації, серед яких і Об’єднана гірничо-хімічна компанія, але у зв’язку з пандемією коронавірусу вирішив тимчасово відмовитися від виставлення їх на конкурс. За словами голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, на сьогоднішній день уже 16 світових компаній виявили бажання взяти участь у акціоні з приводу приватизації ОГХК.

Також повідомлялося про кілька спроб здійснити рейдерське захоплення підприємства, остання з яких відбулася 17 квітня цього року колишнім керівником підприємства.

Довідково:

АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» – державне підприємство, один з найбільших у світі виробників титанової сировини. У 2018 р. чистий прибуток компанії склав 114,9 млн грн, вартість активів – 3,4 млрд грн. У структуру ОГХК входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат.