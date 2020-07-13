За вихідні: новий тариф на електроенергію, збільшення видобутку нафти та ціна пандемії для європейський компаній

Тариф «Укренерго» на передачу електроенергії збільшиться на 54,6%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з 1 серпня 2020 року збільшить тариф НЕК «Укренерго» на передання електроенергії на 54,6% – з 155,4 грн/МВт-год до 240,23 грн/МВт-год (без ПДВ).

Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні в суботу з метою забезпечити наявність коштів у компанії для погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел (через ДП «Гарантований покупець»), передає «Інтерфакс-Україна».

При цьому проект рішення до засідання 11 липня передбачав зростання тарифу в 2,1 раза – до 327,97 грн/МВт-год, а початковою пропозицію НЕК було довести тариф до 604,51 грн/МВт-год.

Можливість зменшити тариф з'явилася завдяки планам НЕК взяти кредитні кошти міжнародних фінансових організацій (МФО), що дасть змогу знизити одночасне навантаження на споживачів і паралельно розрахуватися з боргами відповідно до укладеного між урядом України і "зеленими" меморандумом.

Водночас на прохання представників бізнесу і народних депутатів комісія вирішила відмовитися від дворазового зростання тарифу. Після наради, проведеної в перерві засідання, глава регулятора Валерій Тарасюк повідомив, що «Укренерго» проведе додаткові переговори з МФО з метою збільшення обсягу залучених кредитних коштів.

Міненергетики примирило вугледобувні підприємства та Центренерго

Міністерство енергетики за дорученням Президента України Володимира Зеленського завершило медіацію між представниками вуглевидобувних підприємств та ПАТ «Центренерго».

Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

Результатом перемовин стало укладання контракту щодо відновлення постачання українського вугілля на ТЕС державної генеруючої компанії ПАТ «Центренерго».

Зазначається, що для відновлення роботи державних і приватних шахт, а також своєчасного розрахунку за вугілля з боку «Центренерго» за сприянням міністерства були залучені державні банки «Укргазбанк» та «Ощадбанк». Сторони досягли попередніх домовленостей щодо відкриття кредитної лінії для ПАТ «Центренерго».

Також повідомляється, що отримання кредитних коштів дозволить ПАТ «Центренерго» розширити закупівлі вітчизняного вугілля. Відповідно, шахти, що зараз перебувають у вимушеному простої, відновлять видобуток, а гірники зможуть повернутися до роботи.

Гарантії відновлення роботи держшахтами були отримані від вуглевидобувних підприємств.

«Ми очікуємо запуск великих вуглевидобувних об’єднань вже з понеділка. Поточна ситуація ще раз переконала нас в необхідності комплексного та системного вирішення проблем енергетичної галузі. Подальші зусилля міністерства будуть спрямовані на доопрацювання чинної моделі ринку електроенергії, викривлення якої призвели до кризи, у тому числі, для вітчизняних гірників», — цитує в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець прес-служба.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, 17 червня Кабінет Міністрів, за ініціативи Міненерго, прийняв рішення щодо пріоритетного використання вітчизняного вугілля на тепловій генерації.

Члени ОПЕК і ОПЕК + підтримують ідею нарощувати нафтовидобуток

Члени ОПЕК і ОПЕК + підтримують ідею поступово нарощувати нафтовидобуток у серпні.

Про це з посиланням на Wall Street Journal повідомляє «Економічна правда».

Зокрема, зазначається, що пропозиція з'явилася на тлі поступового відновлення попиту на нафтопродукти до рівня, який був до прийняття обмежень через пандемію.

За словами співрозмовників WSJ, Ер-Ріяд запропонував країнам ОПЕК + пом'якшити квоти на 2 млн барелів на добу і скорочувати не на 9,7 млн, а на 7,7 млн барелів на добу.

Bloomberg пише, що на засіданні 15 липня учасники обговорять, чи зберегти нинішню квоту ще на місяць або пом'якшити прийняті обмеження до 7,7 млн барелів.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, 12 квітня країни ОПЕК+ домовилася про найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 9,7 млн барелів на добу протягом травня – червня. Угода вступила в силу 1 травня.

Пандемія коронавірусу коштувала європейським компаніям понад $100 млрд втраченої виручки

Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 коштувала європейським компаніям більше $100 млрд втраченої виручки з початку 2020 року.

Про це свідчать підрахунки Dow Jones, передає «Інтерфакс».

Зазначається, що оцінки Dow Jones засновані на звітності європейських компаній за фінансові квартали, які припали на період з січня по кінець травня поточного року: за цей період вони недоотримали в цілому близько $102,66 млрд виручки. У той же час, додана виручка компаній, отримана в тому числі за рахунок підвищення попиту на ліки та продукти харчування, склала $23,87 млрд.

Втрати нафтокомпаній з початку року склали близько $41,53 млрд, тобто 40% всієї недоотриманої європейським бізнесом виручки.

В автомобільному секторі втрачена виручка склала $13,64 млрд у першому кварталі, причому Volkswagen AG і Fiat Chrysler Automobiles NV увійшли в десятку найбільш серйозно постраждалих в результаті кризи європейських компаній.

Авіакомпанії регіону оголосили про зниження доходів в цілому на $4,29 млрд, причому виручка Deutsche Lufthansa AG в січні-березні впала на $1,56 млрд.

Якщо продуктові рітейлери, такі як нідерландська Ahold Delhaize, власник мереж супермаркетів Stop&Shop і Giant Food, виграли в результаті істотного зростання попиту на продовольчі товари в період пандемії, то магазини одягу, взуття та аксесуарів виявилися в числі тих, хто програв.

Так, виручка шведської Hennes&Mauritz AB за підсумками кварталу, що завершився 31 травня, впала вдвічі, оскільки компанії через пандемію довелося закрити майже 80% магазинів. Inditex, яка володіє брендами Massimo Dutti і Pull & Bear, оголосила про зниження виручки в першому фінансовому кварталі (лютий-квітень) на 44%.

Серед люксових брендів найбільше постраждав французький конгломерат LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, виручка якого в першому кварталі поточного року впала на $2,12 млрд.

Ілон Маск став сьомим у рейтингу найбагатших людей планети

Засновник компанії Tesla Ілон Маск посів сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на рейтинг видання Bloomberg.

За його версією, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.

На даний момент статки Маска оцінюються у $70,5 млрд, а Баффета - у $69,2 млрд.

Як пише Bloomberg, рейтинг виглядає наступним чином:

1. Глава Amazon Джефф Безос ($189 млрд);

2. Засновник Microsoft Білл Гейтс ($116 млрд);

3. Глава Facebook Марк Цукерберг ($93 млрд);

4. Глава корпорації Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ($92,6 млрд);

5. Колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер ($76,8 млрд);

6. Співзасновник Google Ларрі Пейдж ($72,2 млрд);

Як повідомлялося раніше, станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.