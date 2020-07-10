У 2020 році видобуток вугілля в Україні скоротився на 14,3%

Видобуток рядового вугілля українськими вуглевидобувними підприємствами у січні-червні 2020 року скоротився на 14,3% або на 2,192 млн тонн, порівняно з аналогічним періодом 2019 року, коли його видобуток сягав 13,15 млн тонн.

Про це з посиланням на дані Міністерства енергетики повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що вугледобувні підприємства, які входять у сферу управління міністерства, за шість місяців 2020 року скоротили видобуток на 27,8% або на 513,8 тис. тонн — до 1,33 млн тонн.

У червні 2020 року видобуток рядового вугілля знизився на 13,1% або на 331,8 тисяч тонн, порівняно з аналогічним місяцем минулого року — до 2,2 млн тонн.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Кабінет міністрів України на засіданні 17 червня ухвалив розпорядження, яким вугілля має стати основним паливом для виробництва електроенергії на теплових електростанціях в Україні.