«Еконія» звернулася до Зеленського та Авакова за допомогою у боротьбі з рейдерами

Компанія «Еконія» просить президента, уряд та особисто Арсена Авакова допомогти їй у боротьбі зі свавіллям правоохоронних органів.

Про це йдеться у відеозверненні менеджменту «Еконії», опублікованому на фейсбук-сторінці компанії.

У компанії зазначають, що поліція виконує нове злочинне замовлення з боку рейдерів, а компанія штучно переслідується органами державної влади

«У цей нелегкий час пандемії, економічної кризи, коли підприємство повинно працювати, щоб зберегти робочі місця та платити податки в державний бюджет, моя компанія потерпає від свавілля правоохоронних органів, у тому числі прокуратури та ГСУ», — говорить СЕО компанії «Еконія» Ірина Варагаш.

Вона нагадала, що компанія уже двічі законно відбивала рейдерські атаки, проте тепер сценарій розвивається у розрізі кримінальної справи особисто проти неї.

«Уже три роки бездоказово ведеться слідство проти мене як замовника на викрадення людини», — говорить Варагаш.

За її словами, усе це робиться рейдерами для того, щоб заволодіти заводом «Еконія». При цьому, розпочаті справи по рейдерському захопленню «Еконії» не розслідуються, закриваються, а їх замовник досі не покараний і не знаходиться у розшуку.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, 9 липня о 6 ранку група Головного слідчого управління МВС України вручила компанії «Еконія» три постанови про обшуки: одночасно в особистому будинку президента компанії, на виробництві у м. Золотоноша та в київському офісі.

До київського офісу поліція вдерлася силоміць та розтрощила вхідні двері, хоча представники компанії намагалися добровільно впустити поліцейських до приміщення.

У липні 2018 року компанія відбила атаку на підприємство рейдерської групи. Тоді рейдери зареєстрували «клон» підприємства, аналогічного тому, яким законно володіє ТОВ ПІІ «Еконія», і вказали власником ТОВ «Капітал інвест девелопмент», директором якого значиться Анатолій Тітов.

«Еконію» підтримали провідні бізнес організації країни та широка громадськість. Справа набула чималого розголосу у ЗМІ. Протиправність дій державних реєстраторів була встановлена висновком Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерством юстиції України, а компанії повернуто усі права на майно. Проте слідчі дії за фактом відкритого кримінального провадження щодо злочину за ч.2 ст. 190 КК України (ч.1 ст. 192 КК України), за інформацією прес-служби «Еконії», досі не ведуться.