«Украерорух» отримає 25 млн євро кредиту від ЄБРР

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України «Украерорух» отрималає кредит на суму 25 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для поповнення обігових коштів.

Про це йдеться на сайті уряду.

Відповідну угоду сьогодні підписали асоційований директор, заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магалецький та керівник Украероруху Андрій Ярмак.

Зазначається, що кредит розрахований на три роки.

«Цільовим призначенням кредиту буде поповнення обігових коштів на виплату фонду оплати праці, сплату обов’язкових платежів до бюджету і цільових фондів та фінансування критично важливих для провайдера аеронавігаційних послуг операційних витрат. Це дозволить сформувати певний запас міцності для поступового виходу підприємства із кризи та стане запорукою якісного виконання функцій стратегічно важливого підприємства у повному обсязі», — повідомив керівник «Украероруху» Андрій Ярмак.

Також повідомляється, що «Украерорух» не фінансується з державного бюджету, а лише за рахунок власних коштів, отриманих за надане авіакомпаніям аеронавігаційне обслуговування і тому, в результаті нинішньої кризи галузі опинився перед загрозою втратити можливість підтримувати операційну діяльність та виконувати соціальні гарантії перед працівниками.

«На відміну від авіакомпаній, провайдер аеронавігаційного обслуговування не може зупиняти свою діяльність, адже є частиною критичної інфраструктури для держави. Необхідно забезпечувати його безперебійну роботу, щоб гарантувати належний рівень безпеки польотів в українському небі», — сказано у повідомленні.

На сьогоднішній день «Украерорух» уже запровадив низку антикризових заходів, спрямованих на скорочення операційних та експлуатаційних витрат до мінімально можливого рівня, що не впливає на безпеку аеронавігаційного обслуговування. Проте прогнозовані втрати грошових потоків у 2020 році призведуть до дефіциту обігових коштів для фінансування діяльності протягом наступних місяців.