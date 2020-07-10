У Дніпрі збудують новий аеропорт: інвестору вже надали землю

Про це повідомляє прес-служба уряду.

Згідно з повідомленням, шість ділянок площею 7,6 га передали «НС-Дніпро» у довгострокову оренду на 49 років. Для цього голова Дніпропетровської ОДА підписав розпорядження, а Дніпровська райдержадміністрація та компанія-підрядник – договір. Це і буде головним документом, який регулює відносини між державою та інвестором.

«Передали землю, якою раніше розпоряджалося «Дніпроавіа», в оренду компанії «НС-Дніпро». Це підрядник інвестора. Він зводитиме термінал та супутню інфраструктуру. Підписаний договір – ще й інвестиційне зобов’язання компанії DCH працевлаштувати певну кількість людей та сплачувати податки саме в місцеву громаду, Новоалександрівську ОТГ», — наголосив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Умова оренди для «НС-Дніпро» – не змінювати цільове призначення землі. Це територія, яка може бути використана тільки для будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів транспортної інфраструктури.

Роботи з будівництва терміналу планують розпочати вже восени.

«Ми працюємо над тим, аби це летовище було найкращим в Україні. В будівництві використаємо сучасні технології. Термінал буде легким та «повітряним», з великою кількістю скла, м’яким дизайном. Комфорт нівелюватиме психологічні переживання пасажирів перед польотом», — говорить гендиректор харківського летовища, керівник проектної групи будівництва Міжнародного аеропорту «Дніпро» Володимир Васильченко.

Також зазначається, що злітно-посадкову смугу Міжнародного аеропорту на Дніпропетровщині зведуть коштом держави. Вона буде довжиною 3200 м, з сучасною навігаційною та світлосигнальною системами. За новий міжнародний термінал та VIP-термінал у єдиному комплексі відповідає інвестор – українська промислово-фінансова група DCH.