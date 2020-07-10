В Україні створили карту інфраструктури для підтримки підприємництва

Про це йдеться у повідомленні у телеграм-каналі сервісу «Дія».

Згідно з повідомленням, карта надає користувачеві додаткові можливості та дозволяє зекономите час при пошуку центрів освіти, бізнесу та юридичної підтримки; хабів, коворкінгів; організацій та кластерів; торгово-промислових палат; громадських спілок та асоціацій; фондів підтримки та агенцій.

Зазначається, що потенційні та діючі підприємці зможуть не лише знайти інформацію щодо об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва у своїх громадах, але й залишити заявку на отримання додаткової інформації у конкретному об’єкті.

«Вибираєте область, ОТГ, населений пункт та категорію центру. Ми додали графік роботи, контакти та «зв’язатись». Декілька кліків — і ваша заявка надійде до відповідних центрів», — сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що усі об’єкти мапи інфраструктури підтримки підприємництва стануть доступні з 11 липня 2020 року, за виключенням інформація про такі об'єкти в АР Крим.

Переглянути карту можна за посиланням.

Залишити заявку на додавання до карти об’єкта інфраструктури можна тут.