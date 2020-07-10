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Обсяг грошових переказів від заробітчан скоротився на 21% — FinStream

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У травні 2020 року обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну склав $805 млн, що на $21 млн менше, ніж у квітні.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє компанія FinStream з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Зазначається також, що у порівнянні з травнем 2019 року обсяг грошових переказів заробітчан скоротився майже на 21% або на $1,015 млрд.

У повідомленні зауважується, що у своїй статистиці Нацбанк враховує як офіційні, так і неформальні канали надходження грошей в Україну.

Також повідомляється, що всього за п'ять місяців поточного року трудові мігранти переказали до України $4,54 млрд. З них неформальними каналами надійшло $1,83 млрд.

Нацбанк заробітчани перекази коштів