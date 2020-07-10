Виплати по частковому безробіття оформили понад 165 тис. підприємств, більшість з них – ФОПи

Станом на 9 липня роботодавці подали до центрів зайнятості понад 190 тис. пакетів документів на отримання виплат по частковому безробіттю. Понад 164 тис. з зазначених заявок – від ФОПів.

Про це повідомляє сайт уряду.

Зазначається, що наразі прийнято понад 165 тис. рішень для здійснення виплат 312 тисячам працівників, з них 143,5 тис. – ФОПи. Профінансовано 1,16 млрд грн.

«Програма по частковому безробіттю дійсно працює. Маємо вже понад 300 тисяч робочих місць, які вдалося зберегти завдяки їй. Програма діє по всій Україні і охоплює практично всі сектори», — говорить міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

За його словами, серед учасників, які вже скористалося підтримкою — підприємства легкої промисловості, харчової промисловості, транспортної галузі, туризму, ресторанного бізнесу та інші.

Найактивніше програмою користуються у Львівській, Харківській, Донецькій, Сумській та Чернівецькій областях — вони лідирують за кількістю поданих заявок від підприємців.

Також зазначається, що через центри зайнятості в червні вдалося працевлаштувати 54 тис. осіб, що на третину більше, ніж у травні поточного року. Загалом від початку карантину кількість працевлаштованих осіб становить 174 тис.

«На сьогодні є хороша новина. Десь три останні тижні кількість безробітних залишається на стабільному рівні. Ми сподіваємося, як мінімум, що цифра не буде збільшуватися, а навпаки буде скорочуватися», — прокоментував Петрашко.