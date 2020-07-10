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Нафтогаз увів в експлуатацію свою першу сонячну електростанцію

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Група «Нафтогаз» вводить в експлуатацію у Балаклійському районі Харківської області сонячну електростанцію «Андріївка».

Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Потужність станції становить 0,999 МВт.

Закупівля обладнання та послуг з монтажу відбувалась через конкурентні торги у системі Prozorro. Більшість комплектуючих, використаних в процесі будівництва станції — українські.

Також зазначається, що станція отримала «зелений» тариф з липня 2020 року.

«СЕС «Андріївка» стане пілотним проектом дивізіону «Нова енергія», завданням якого є аналіз технічних та регуляторних механізмів розвитку відновлювальної енергетики для Групи», — сказано у повідомленні.

Надалі «Нафтогаз» планує вже у вересні цього року завершити будівництво значно потужнішої сонячної електростанції на Житомирщині, а також розширити мережу електрозарядних станцій у Києві.

«Відновлювальна енергетика — один з пріоритетів Групи «Нафтогаз». Такий підхід відповідає глобальним тенденціям розвитку енергетики. Підприємства Групи вже використовують сонячні панелі як додаткове джерело електроенергії на адміністративних будівлях. Це навчило нас працювати з проектами ВДЕ і дозволило успішно комерціалізувати «Андріївку». Конструктивне рішення регулятора щодо надання нам ліцензій на виробництво електроенергії — нова сторінка в історії успіху нашої компанії», — цитує менеджера проекту Сергія Овчаренка прес-служба компанії.

Нафтогаз СЕС Відновлювальні джерела енергії Харків