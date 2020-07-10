В Україні розроблять держстратегію управління лісами на 15 років

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України проведе консультації з фахівцями та експертами і за їх результатами розробить проєкт Державної стратегії управління лісами до 2035 року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

«Необхідно розробити стратегію на наступні 15 років та визначити головні пріоритети розвитку лісового господарства, лісокористування, лісовідтворення, шляхи фінансування заходів із лісовпорядкування, охорони лісів, запобігання та ліквідації наслідків лісових пожеж», — наголосив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський під час робочої поїздки до Житомирської області.

Складовою цієї стратегії буде розробка та впровадження Національної системи захисту природних ландшафтів від пожеж.

«Уряд і міністерство стурбовані ситуацією з пожежною безпекою в українських лісах. Ми розуміємо, що це результат тривалого недофінансування, відсутність комплексного облаштування галузі, в тому числі спеціальної та важкої техніки. Звісно, щоб мінімізувати лісові пожежі, потрібно не тільки матеріально-технічне обладнання, а й виконання протипожежних заходів, що має також бути внормовано», — зазначив міністр.

Також зазначається, що Абрамовський передав трьом лісгоспам – ДП «Народицьке СЛГ», ДП «Білокоровицьке ЛГ» та ДП «Лугинське ЛГ» – протипожежну техніку загальною вартістю 10,7 млн грн, кошти на закупівлю якої були виділені урядом у квітні цього року.

Нагадаємо, площа пожеж, які відбулися у Житомирській області Овруцького району цього року, сягнула близько 50 тис. га. Постраждало близько десятка сіл. Найбільше – Личмани та Магдан. Уряд виділив з резервного фонду держбюджету 11,2 млн грн на ліквідацію наслідків, зокрема придбання житла сім’ям, будинки яких були знищені пожежею. Ще 45,3 млн грн – на ліквідацію надзвичайної ситуації.