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Центренерго має проявити «державницьку позицію», щоб шахтарі повернутися до роботи – Буславець

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Всі українські шахти повинні якнайшвидше вийти з вимушеного простою, а шахтарі – повернутися на роботу.

Про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, передає прес-служба Міненерго.

«Розраховуємо, що дуже скоро усі українські шахти вийдуть з вимушеного простою, а гірники повернутися до роботи. Ми очікуємо, що «Центренерго» проявить державницьку позицію і надасть пріоритет українському вугіллю, а воно має закуповуватися пріоритетно на державних шахтах. Решту потреби «Центренерго» може купувати на вільному ринку, за конкурентними цінами і умовами, які задовольняють сторони. Міненерго вважає, що основним завданням усіх зацікавлених сторін є успішне проходження опалювального сезону, забезпечення гірників роботою, а «Центренерго» – вугіллям. Також ми сподіваємося на те, що ганебних схем з постачанням російського вугілля на «Центренерго» більше не буде», – заявила вона.

Нагадаємо, 7 липня у Міністерстві енергетики на виконання доручення Президента України відбулася нарада щодо сталого забезпечення енергогенеруючих підприємств вугільною продукцією вітчизняного виробництва та відновлення роботи вугільних шахт, які зараз перебувають у простої.

17 червня Кабінет Міністрів, за ініціативи Міненерго, прийняв рішення щодо пріоритетного використання вітчизняного вугілля на тепловій генерації.

вугілля Центренерго Міненерго