У другому кварталі 2020 року українські банки закрили понад 300 відділень

Українські банки в квітні–червні 2020 року скоротили кількість структурних підрозділів на 304 – до 7,58 тис.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані Національного банку України.

Згідно з ними, у другому кварталі 2020 року найбільше відділень закрив «Ощадбанк» – 174, за ним слідують «ПриватБанк» – 58, «Райффайзен Банк Аваль» – 23, «Альфа-Банк» – 18, «Укргазбанк» – дев'ять і банк «Кредит Дніпро» – вісім.

Разом з тим за квітень-червень ПУМБ розширив свою регіональну мережу на 11 відділень, «А-Банк» і «Акордбанк» відкрили по п'ять відділень, банк «Південний» – три і банк «Альянс» – два.

Станом на 1 липня 2020 року «Ощадбанк» залишається лідером за кількістю відділень – 2,097 тис., друге місце займає «ПриватБанк» (1,833 тис.), третє – «Райффайзен Банк Аваль» (456), четверте – «Укрсиббанк» (282) і п'яте – «Укргазбанк» (248).

По одному відділенню, як і в першому кварталі, працює у Промінвестбанку (ПІБ) Альбанку, банку «Фамільний», БТА Банку, а також у банків «Траст-Капітал» і «Кредит Європа», свідчать дані регулятора.