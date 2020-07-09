Україна спільно з корейською корпорацією Caris почне виробництво електробусів

Державне космічне агентство України, «Південмаш» та південнокорейська компанія Caris підписали Меморандум про співпрацю щодо виробництва 5000 електробусів і 7800 зарядних станцій. Угода передбачає підписання договорів на суму 23 млрд грн, з термінами виробництва до 2023 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті «Південмашу».

Сторони ухвалили програму спільних дій щодо локалізації виробництва електробусів і зарядних станцій, обміну ліцензійними угодами і технологіями, запланували спільну участь у виставках, обговорили можливості і потенціал експорту електробусів у Європу.

«Південмаш довгий час був недостатньо завантажений і знаходився у тяжкому економічному стані, але зміг повністю зберегти працездатність і ефективність машинобудівного підприємства. Співпраця c Caris дозволить не тільки фінансово оздоровити підприємство, а й зберегти науково-технічний потенціал, відродити громадянське велике машинобудування, яке багато років залишалося одним з ключових напрямків діяльності заводу», – говорить генеральний директор «Південмашу» Сергій Войт.

Зазначається, що багатопрофільна група Caris вже веде проєкти з розвитку дорожньої інфраструктури в Україні.

«Ми дуже раді продовженню співпраці з Україною. Меморандум формалізує наміри щодо розширення колаборації з українськими державними підприємствами в секторі великого машинобудування», – каже Ю Чхоль, голова правління Caris.

Довідково:

Південнокорейська корпорація Caris має підприємства, розташовані у багатьох країнах світу, будівельні, логістичні компанії, виробництво інноваційних матеріалів і компонентів для дорожнього будівництва і безпеки руху, а також R&D центр, який володіє запатентованими інноваційними технологіями виробництва полімерних і надтвердих матеріалів, що застосовуються в теплоенергетиці, промисловій електроніці і машинобудуванні.