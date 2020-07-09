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Автовиробники закликають Раду прискорити розгляд законопроектів про виробництво електромобілів

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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав на своєму засіданні проекти законів № 3476, 3477 про розвиток електротранспорту в Україні та рекомендував Верховній Раді включити законопроекти до порядку денного сесії та прийняти в цілому.

Про це йдеться на сторінці Федерації роботодавців автомобільної галузі у фейсбук.

Згідно з повідомленням прес-служби, поширеним раніше, вітчизняні виробники транспортних засобів «Єврокар», корпорація «Богдан», концерн «Електрон» та ЗАЗ, які мають можливість і наміри здійснювати виробництво транспортних засобів з електричними двигунами, підтримали законопроекти та закликають прискорити їх розгляд.

У Федерації впевнені: прийняття цих законопроектів надасть можливість Україні залучити світових інвесторів та автовиробників до виробництва в Україні, завантажити виробничі потужності, збільшити кількість робочих місць та підвищити експортний потенціал країни

«Вважаємо, що Україна має всі шанси стати майданчиком для виробництва електромобілів, акумуляторів, зарядних пристроїв до них для постачання на великий європейський ринок. Сподіваємося, що цей шанс не буде втрачено і що законодавча влада дасть поштовх зародженню нової високотехнологічної галузі електротранспорту в країні», — сказано у повідомленні прес-служби.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, у червні українськими підприємствами автопрому було виготовлено 336 одиниць автотранспортної техніки. У порівнянні з минулим роком випуск легкових автомобілів зменшився на 43%, а виробництво автобусів просіло на 9%.

Електроавтомобілі легкові автомобілі Укавтопром