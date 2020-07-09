В Україні запустили безкоштовну школу для інтернет-магазинів

Про це йдеться у прес-релізі розробників школи.

Зазначається, що у рамках школи навчатимуть тому, як відкрити онлайн-магазин, відокремитись від конкурентів, налагодити системний бізнес, знайти постачальників, вигідно продати, купити, орендувати майно, оцифрувати бізнес, знайти додаткові канали продажів та вийти на нові ринки, тощо.

Всі навчальні матеріали — відео, статті, інструкції — від практиків і лідерів українського ринку електронної комерції.

Курси поділені за трьома рівнями складності: для початківців та досвідчених підприємців, готових до «прориву» чи зміни напряму бізнесу.

Курс можна обрати самостійно або пройти тест і отримати рекомендації, з чого почати. Темп та формат навчання учасник визначає самостійно — рухатися темами поступово або вивчати вибіркові модулі, що цікавлять найбільше. Після закінчення курсу можна пройти тестування, переконатись у засвоєнні матеріалу і отримати сертифікат.

«Програма постійно поповнюватиметься новими матеріалами та спеціалізованими курсами. Тут же відбуватимуться вебінари та онлайн майстер-класи. У планах — навчати не лише продавців, але й покупців: як безпечно та зручно купувати в інтернеті», — сказано у повідомленні.

Організаторами Школи Ecoma стали українська продуктова ІТ-компанія EVO (Prom, IZI, Kabanchik, Вчасно) та один з лідерів електронної комерції в Україні — Rozetka.