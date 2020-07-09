Торгова оборона: Україні потрібен свій неопротекціонізм

Ігор Гужва

Податковий код: Наслідки прийняття Закону #466…

Тімур Бондарєв

Кому банкувати: найреальніший кандидат на посаду…

Дмитро Гриньков

Червона кнопка: перезавантаження або розворот назад

Володимир Полевий

Велика перерва: Як приватним школам вижити…

Наталія Тарченко

Управління штормом: Чи можна заздалегідь підготувати…

Володимир Костанді

Портрет в інтер’єрі: Як змінився покупець…

Андрій Рижиков

100 спартанців: Що може сотня підприємців?

Олег Лиховид

Будинок з мезоніном: заміська нерухомість на…

Марина Гуревич

09
Чт., лип.
wooman

Запровадження податку на гектар принесе до $123 млн втрат та знищення дрібного фермерства

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Від запровадження податку на кожен гектар сільгоспземлі Україна може втратити $60–123 млн.

Про це свідчить попердній аналіз та економічне моделювання, проведені у Київській школі економіки.

Також зазначається, що запровадження мінімального поставленого податку з кожного гектару сільськогосподарських земель несе значну загрозу розвитку дрібного фермерства та втрату ними від 2,2 до 4,6 млн га сільгоспземель.

Автор дослідження — професор Київської школи економіки Олег Нів’євський — наводить три ключові проблеми із запровадженням мінімального податку з кожного гектара.

«По-перше, має місце викривлення мотиваційної частини. Начебто, основна причина запровадження мінімального податку, – вирівнювання податкового навантаження між «тіньовиками» та «чесними». Насправді, і це підтверджують більш детальні модельні розрахунки податкового навантаження для різних виробників, «тіньовики» сплачують принаймні не менше податків, ніж «чесні» виробники», – говорить Нів’євський.

Друга проблема – податок створює більше навантаження для бідніших агровиробників. Для самозайнятих одноосібників, яких налічуються мільйони і які виробляють більше 40% валового аграрного випуску, 1400 грн/га – значний додатковий податковий тягар. Оціночно, це становитиме від 3 до 19% сукупного річного доходу для цільової групи сільських домогосподарств, в залежності від рівня доходу.

Третя проблема полягає у тому, що мінімальний податок – боротьба із наслідками, а не з причиною.

«Тіньовий ринок – комплексна проблема, яка вимагає ретельного вивчення, і «махання фіскальною шашкою» – це боротьба із наслідками, а не з причинами», – зауважує Нів’євський.

За результатами аналізу для економіки України у Київській школі економіки прогнозують такі наслідки:

- одноосібники втратять (а сільгоспвиробники отримають) від 2,2 до 4,6 млн га земель;

- зменшення вартості землі (менший попит);

- економічні втрати одноосібників: $424–600 млн;

- економічні втрати землевласників: $452–1056 млн;

- економічна вигода (додаткові доходи) сільгоспвиробників: $273-654 млн;

- додаткові доходи місцевих бюджетів: $598–726 млн.

Сукупний ефект на економіку може скласти втрати на рівні $60–123 млн.

Київська школа економіки рекомендує в роботі над детінізацією аграрного сектору відмовитись від ідеї мінімального податку з кожного гектару, а натомість зосередитись на комплексному підході. Зокрема:

  • Скасувати 7-го мінімального терміну оренди сільгоспземель;
  • Інвентаризувати/зареєструвати державні землі;
  • Передати землі з державної у комунальну власність громад (ЗП №2194);
  • Внести зміни до податкового законодавства в частині спрощення режиму ПДВ/податку на доходи для дрібних виробників/фізосіб та реформа єдиного податку 4ої групи;
  • Запровадити Державний аграрний реєстр (ЗП №3295);
  • Покращити доступ до фінансування для дрібних господарств (ЗП №3205);
  • Реформувати держпідтримку з метою перенаправлення її на потреби дрібних виробників;
  • Вивчення роботи закупівельників та постачальників із метою зменшення тіньових операцій.
податки фермери малі фермери Київська школа економіки