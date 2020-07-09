Запровадження податку на гектар принесе до $123 млн втрат та знищення дрібного фермерства

Від запровадження податку на кожен гектар сільгоспземлі Україна може втратити $60–123 млн.

Про це свідчить попердній аналіз та економічне моделювання, проведені у Київській школі економіки.

Також зазначається, що запровадження мінімального поставленого податку з кожного гектару сільськогосподарських земель несе значну загрозу розвитку дрібного фермерства та втрату ними від 2,2 до 4,6 млн га сільгоспземель.

Автор дослідження — професор Київської школи економіки Олег Нів’євський — наводить три ключові проблеми із запровадженням мінімального податку з кожного гектара.

«По-перше, має місце викривлення мотиваційної частини. Начебто, основна причина запровадження мінімального податку, – вирівнювання податкового навантаження між «тіньовиками» та «чесними». Насправді, і це підтверджують більш детальні модельні розрахунки податкового навантаження для різних виробників, «тіньовики» сплачують принаймні не менше податків, ніж «чесні» виробники», – говорить Нів’євський.

Друга проблема – податок створює більше навантаження для бідніших агровиробників. Для самозайнятих одноосібників, яких налічуються мільйони і які виробляють більше 40% валового аграрного випуску, 1400 грн/га – значний додатковий податковий тягар. Оціночно, це становитиме від 3 до 19% сукупного річного доходу для цільової групи сільських домогосподарств, в залежності від рівня доходу.

Третя проблема полягає у тому, що мінімальний податок – боротьба із наслідками, а не з причиною.

«Тіньовий ринок – комплексна проблема, яка вимагає ретельного вивчення, і «махання фіскальною шашкою» – це боротьба із наслідками, а не з причинами», – зауважує Нів’євський.

За результатами аналізу для економіки України у Київській школі економіки прогнозують такі наслідки:

- одноосібники втратять (а сільгоспвиробники отримають) від 2,2 до 4,6 млн га земель;

- зменшення вартості землі (менший попит);

- економічні втрати одноосібників: $424–600 млн;

- економічні втрати землевласників: $452–1056 млн;

- економічна вигода (додаткові доходи) сільгоспвиробників: $273-654 млн;

- додаткові доходи місцевих бюджетів: $598–726 млн.

Сукупний ефект на економіку може скласти втрати на рівні $60–123 млн.

Київська школа економіки рекомендує в роботі над детінізацією аграрного сектору відмовитись від ідеї мінімального податку з кожного гектару, а натомість зосередитись на комплексному підході. Зокрема: