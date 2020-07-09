Обшуки у офісі «Еконії»: компанія впевнена, що поліція виконує замовлення рейдерів

Компанія «Еконія» заявляє про виконання поліцією нового злочинного замовлення з боку рейдерів та про штучне переслідування компанії органами державної влади.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Згідно з повідомленням, 9 липня о 6:00 група Головного слідчого управління МВС України вручила компанії три постанови про обшуки.

«Наразі обшуки тривають одночасно в особистому будинку президента компанії, на виробництві (м. Золотоноша) та в київському офісі. В київський офіс поліція вдерлася силоміць та розтрощила вхідні двері, хоча представники компанії намагалися добровільно впустити поліцейських в приміщення», — сказано у повідомленні.

У «Еконії» такі дії вважають неприпустимими та висловлюють обурення, оскільки вважають, що дії працівників ГСУ МВС та Генеральної прокуратури мають замовний характер.

За словами представника компанії, обшуки пов’язані з попередніми спробами рейдерства, замовником яких є Анатолій Тітов

Нагадаємо, у липні 2018 року компанія відбила атаку на підприємство рейдерської групи. Тоді рейдери зареєстрували «клон» підприємства, аналогічного тому, яким законно володіє ТОВ ПІІ «Еконія», і вказали власником ТОВ «Капітал інвест девелопмент», директором якого значиться Анатолій Тітов.

«Еконію» підтримали провідні бізнес організації країни та широка громадськість. Справа набула чималого розголосу у ЗМІ. Протиправність дій державних реєстраторів була встановлена висновком Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерством юстиції України, а компанії повернуто усі права на майно. Проте слідчі дії за фактом відкритого кримінального провадження щодо злочину за ч.2 ст. 190 КК України (ч.1 ст. 192 КК України), за інформацією прес-служби «Еконії», досі не ведуться.

Довідково:

«Еконія» – один з лідерів у галузі виробництва дитячого харчування і питної води за міжнародними стандартами якості. Підприємство має виробничі потужності в м. Золотоноша Черкаської області та комерційний департамент у м. Києві. Компанія виготовляє і реалізує в Україні та за її межами дитяче харчування ТМ «Малятко», ТМ «Аквуля», спеціальну йодовану питну воду «ЙОDO», питну воду ТМ «DIVO» та «Чистий ключ».